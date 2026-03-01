Demonstranten feiern in Deutschland Tod von Ali Chamenei

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Tod des iranischen Staatsoberhauptes und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei sind in Deutschland zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen. Unter anderem demonstrierten sie in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt für Freiheit im Iran.

In Berlin versammelten sich am Sonntag laut Polizei mindestens 1.800 Menschen am Brandenburger Tor. Für die Veranstaltung "Freiheit für Iran unter Führung von Prinz Reza Pahlavi" waren 5.000 Menschen angemeldet. Es wurde getanzt und gefeiert, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Rufe wie "Iran, Iran", "Danke USA", "Danke Trump" oder "Danke Bibi" seien zu hören gewesen. Mit "Bibi" ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gemeint. Israel und die USA hatten den Iran am Samstag angegriffen.