US-Militär hat neun iranische Marineschiffe versenkt

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Angriffen auf den Iran hat das US-Militär nach Angaben von Präsident Donald Trump neun Marineschiffe versenkt. Darunter seien "einige relativ große und wichtige" gewesen, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Trump kündigte an, dass bald weitere iranische Kriegsschiffe versenkt würden. Bei einem weiteren Angriff sei das Marinehauptquartier "weitgehend zerstört" worden. Zunächst stand eine Bestätigung von iranischer Seite aus.

Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) mitgeteilt, den US-Flugzeugträger "Abraham Lincoln" mit vier ballistischen Raketen angegriffen zu haben. Dies sei Teil der Operation "Wahres Versprechen 4", in der als Vergeltung für die Angriffe im Iran Ziele der USA und Israels von den iranischen Streitkräften zerstört werden, erklärten die IRGC auf ihrer Internetseite.