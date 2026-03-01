UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

LOS ANGELES/NEW YORK - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Erst am Donnerstag war der Rivale Netflix aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen - und hatte damit den Weg für die Übernahme des Hollywood-Urgesteins durch Paramount eröffnet. Damit dürfte auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern.

KÖLN/BRÜSSEL - RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland offiziell bei der Europäischen Kommission angemeldet. Das teilte das Unternehmen mit. Mit der Anmeldung startet die erste Prüfung durch die EU-Kommission, ob der Deal wettbewerbsrechtlich unproblematisch ist.

ROUNDUP/Meisterschaft scheint entschieden: Bayern enteilt dem BVB

DORTMUND - Der einmal mehr überragende Harry Kane tanzte mit ausgebreiteten Armen vor den mitgereisten Fans, für die der Titelkampf nach dem Prestigesieg bei Borussia Dortmund bereits entschieden ist. "Deutscher Meister FCB", sangen die Bayern-Fans. Angesichts des 3:2 (0:1)-Siegs beim Tabellenzweiten und nun elf Punkten Vorsprung zweifelt am 35. Meistertitel der Münchner kaum noch jemand.

Diagnose da: BVB-Kapitän Can fällt für WM aus



DORTMUND - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt mehrere Monate aus und wird damit auch die Fußball-WM verpassen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der BVB am Tag nach der 2:3-Niederlage mit. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle", ließ sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren.

Presse: UBS will Ermotti über 2027 hinaus im Amt halten

ZÜRICH - Die schweizerische Bank UBS will Konzernchef Sergio Ermotti einem Medienbericht zufolge über April 2027 hinaus im Amt behalten. Die Großbank sehe ihn für den anstehenden Streit mit dem Bund über strengere Kapitalregeln als unverzichtbar an, berichtete die "Neue Zürcher Zeitung" am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise.

Mercedes-Betriebsratschef: Stimmung ist angespannt



SINDELFINGEN - Mercedes-Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali hat sich kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen zur Gemütslage der Beschäftigten beim Stuttgarter Autobauer geäußert. "Die Stimmung in der Belegschaft ist angespannt", sagte Lümali der "Stuttgarter Zeitung", den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Kreiszeitung Böblinger Bote".

Trump: Behörden sollen auf Anthropic-Software verzichten

SAN FRANCISCO - Im Streit zwischen dem Pentagon und dem OpenAI-Konkurrent Anthropic über die Verwendung von KI-Software im US-Militär hat US-Präsident Donald Trump ein Machtwort gesprochen. Alle Bundesbehörden sollten unverzüglich aufhören, Anthropic-Software zu nutzen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. "Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und werden nie wieder mit ihnen Geschäfte machen!", schrieb er weiter.

ROUNDUP/KI im Militär: OpenAI will Deal mit Pentagon gemacht haben

SAN FRANCISCO - Im Streit zwischen dem Pentagon und der KI-Firma Anthropic um die Verwendung von Software mit Künstlicher Intelligenz im US-Militär hat offenbar der Rivale OpenAI den Zuschlag bekommen. In einem Statement auf der Plattform X verkündete OpenAI-Chef Sam Altman, man habe sich mit dem Verteidigungsministerium eine Vereinbarung. Details blieben dabei zunächst unklar. Die Ankündigung folgt wenige Stunden, nachdem das Pentagon Anthropic wegen der Unstimmigkeiten beim Einsatz von KI als Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft hatte.

Rabatte auf Stromer bleiben trotz neuer Prämie hoch



BOCHUM - Die Rabatte auf Elektroautos bleiben hoch. Im Februar lagen sie für die wichtigsten in Deutschland verkauften Modelle stabil bei hohen 19,5 Prozent, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer errechnet hat, und damit fast einen Prozentpunkt höher als bei Verbrennern. Damit ist die Befürchtung, dass die Hersteller einen Teil der Prämie schlucken, indem sie selbst weniger Rabatt bieten, wenn der Staat die Autos billiger macht, bisher nicht eingetreten.

Leica bringt eigenes Smartphone weltweit auf den Markt

BARCELONA/WETZLAR - Der deutsche Kameraspezialist Leica verstärkt sein Geschäft auf dem weltweiten Smartphone-Markt. Vor der führenden Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellte das Unternehmen aus Wetzlar die Neuauflage seines Leitzphone vor, die erstmals weltweit vermarktet wird. Das Kamera-Smartphone von Leica wird in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektronikkonzern Xiaomi produziert.

Treuhandverwaltung für Rosneft Deutschland verlängert



BERLIN - Rosneft Deutschland bleibt unter der Treuhandverwaltung des Bundes. Auf einer neuen Rechtsgrundlage hat die Bundesregierung die Bundesnetzagentur als Treuhänderin für die deutschen Tochtergesellschaften des russischen Energiekonzerns eingesetzt, wie das Wirtschaftsministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Sie gilt für die Firmen Rosneft Deutschland GmbH und RN Refining & Marketing GmbH.

Weitere Meldungen



-Heizungsgesetz - Reiche will Biomethan aus Ukraine einführen -Studie: Abwanderung nach Osteuropa bringt Firmen wenig -ROUNDUP 4/Gestrandet in Kriegszone: Urlauber sitzen in Golfregion fest -Lufthansa setzt Flüge zu Zielen im Nahen Osten aus

-Studie: Hacker legen Betrieb bei vielen Unternehmen lahm -ROUNDUP: Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen -Ersatzverkehr zwischen Berlin und Hamburg: Streit zwischen Ecovista und Bahn -Neue Fernwärmeleitung zum Flughafen Hamburg - Bauarbeiten beginnen -Reederei MSC verlegt alle Schiffe im Nahen Osten in Sicherheit -Schlotterbeck im Fokus: 'Hatte ein bisschen Glück'

-Reiche: Keine Gasknappheit trotz Lage im Nahen Osten

-Verdi-Streik legt Nahverkehr lahm - Rückkehr am Sonntag -Reederverband: Iran-Krieg trifft deutsche Handelsschifffahrt -Angriffe in Nahost: Emirates stoppt Flüge von und nach Dubai -Studie: Straßenlärm belastet schnell Herz und Kreislauf°

