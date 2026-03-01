    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kallas

    EU-Marineoperation 'Aspides' wird verstärkt

    • Kaja Kallas fordert Ende der Iran-Schiffsbedrohung
    • EU verstärkt Aspides mit zusätzlichen Schiffen so.
    • Warnung vor langem Krieg; Iran Zivilisten schützen
    EU-Marineoperation 'Aspides' wird verstärkt
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation "Aspides" angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Außenminister: "Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen."

    Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als "rücksichtslos" und forderte, dass diese aufhören müssten. "Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren", warnte sie. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission "Aspides" schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.

    Die EU-Außenminister forderten den Iran außerdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen./ngu/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

