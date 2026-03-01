    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kreise

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrere Drohnen bei Flughafen Erbil abgeschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen bei Flughafen Erbil abgeschossen, Trümmer.
    • Proiranische Milizen reklamieren Dutzende Angriffe.
    • Bundeswehr station in Erbil, Soldaten ausgeflogen.
    Kreise - Mehrere Drohnen bei Flughafen Erbil abgeschossen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ERBIL (dpa-AFX) - In der Nähe des Flughafens Erbil im Nordirak sind am Sonntag nach dpa-Informationen mehrere Drohnen abgeschossen worden. Auf dem Gelände des Flughafens sind US-amerikanische und internationale Truppen stationiert, darunter auch Soldaten der Bundeswehr.

    Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Abschuss der Drohnen sei in der Stadt zu hören gewesen. Trümmerteile seien in einem im Bau befindlichen Gebiet in der Nähe des Flughafens niedergegangen.

    Die kurdische Nachrichtenwebsite "Rudaw" berichtete ebenfalls von mehreren Explosionen in der Stadt. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigten schwarzen Rauch, der aus der Ferne am Himmel aufstieg. Ein weiteres Video soll den Abschuss eines Geschosses dokumentieren.

    Die proiranische irakische Miliz Saraja Awlija al-Dam erklärte laut "Rudaw", sie habe einen US-Stützpunkt in Erbil mit Drohnen und Raketen angegriffen. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor.

    Die Gruppe "Islamischer Widerstand" - eine Art Dachgruppe für proiranische Milizen im Irak - hat seit Sonntagmorgen 23 Operationen für sich reklamiert und dabei nach eigenen Angaben Dutzende Drohnen eingesetzt. Die Angriffe hätten sich gegen "gegnerische" Stützpunkte im Irak und in der Region gerichtet, hieß es. Auch die Miliz Saraja Awlija al-Dam zählt zu der Gruppe.

    Im Rahmen eines internationalen Einsatzes unterstützt die Bundeswehr den Irak unter anderem bei der Ausbildung von Soldaten. Das soll in erster Linie ein Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verhindern. Schwerpunkt ist die Kurden-Metropole Erbil im Norden des Landes.

    Noch vor Beginn der Eskalation hat die Bundeswehr wegen der wachsenden Spannungen bereits Soldaten aus dem nordirakischen Kurdengebiet ausgeflogen./arj/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kreise Mehrere Drohnen bei Flughafen Erbil abgeschossen In der Nähe des Flughafens Erbil im Nordirak sind am Sonntag nach dpa-Informationen mehrere Drohnen abgeschossen worden. Auf dem Gelände des Flughafens sind US-amerikanische und internationale Truppen stationiert, darunter auch Soldaten der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     