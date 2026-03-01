    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Emirate ziehen Botschafter aus Teheran ab

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE schließen Botschaft und ziehen Personal ab
    • Reaktion auf iranische Raketen, Drohnenangriffe
    • VAE: gefährliche Eskalation, mindestens 3 Tote
    ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) schließen nach eigenen Angaben ihre Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran und ziehen ihren Botschafter sowie sämtliches diplomatisches Personal aus dem Iran ab.

    Es handle sich um eine Reaktion auf die "offenkundig iranischen Raketenangriffe" auf das Staatsgebiet der Emirate, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit. Die Angriffe hätten sich gegen Wohngebiete, Flughäfen, Häfen und Versorgungseinrichtungen gerichtet. Unzählige Zivilisten seien in Gefahr gebracht worden.

    Das Ministerium sprach von einer gefährlichen und unverantwortlichen Eskalation. Diese bedeute eine eklatante Verletzung der nationalen Souveränität sowie einen klaren Bruch des Völkerrechts.

    Im Zuge der Eskalation zwischen dem Iran, den USA und Israel sind auch Ziele in den VAE mehrfach unter Beschuss geraten. Das Verteidigungsministerium hatte zuletzt angegeben seit Beginn des Konflikts unter anderem mehr als 500 iranische Drohnen erfasst zu haben.

    Außerdem seien 165 ballistische Raketen aus dem Iran in Richtung der VAE festgestellt worden, hieß es. Mindestens drei Menschen in den VAE wurden nach staatlichen Angaben getötet./arj/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
