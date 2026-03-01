Führungsspitze der 'Achse des Terrors' ausgeschaltet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Angaben des israelischen Militärs ist mit der Tötung des iranischen Staatsführers Ali Chamenei die gesamte Führungsspitze der iranischen "Achse des Terrors" ausgeschaltet worden. Chameneis Tötung sei der Höhepunkt der Bemühungen gewesen, die Führung des vom Iran gesteuerten Terrorismus zu beseitigen, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Ihre Tötung mache den Nahen Osten "sicherer für Israel und die Welt", so das Militär.

Es führte Hassan Nasrallah an, den Anführer der Hisbollah-Miliz im Libanon, der im September 2024 bei einem israelischen Luftangriff in einem Beiruter Vorort getötet wurde sowie den Großteil der Hisbollah-Führung; zudem Jihia al-Sinwar, den Anführer der islamistischen Hamas im Gazastreifen, der nach Angaben der israelischen Armee im Oktober 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurde. Al-Sinwar soll nach Medienberichten zusammen mit zwei weiteren Bewaffneten eher zufällig entdeckt worden sein, sich in einem Haus versteckt haben und daraufhin ein israelischer Panzer eine Granate in das Gebäude gefeuert haben.