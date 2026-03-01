    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ökonomen warnen vor wirtschaftlichen Folgen durch Iran-Krieg

    Wirtschaft - Ökonomen warnen vor wirtschaftlichen Folgen durch Iran-Krieg
    Foto: Öltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Kiel/Köln (dts Nachrichtenagentur) - Ökonomen warnen vor deutlichen wirtschaftlichen Folgen für Europa, sollte sich der Krieg zwischen dem Iran, Israel und den USA ausweiten.

    "Die direkten Effekte sind überschaubar", sagte Moritz Schularick, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Sollte sich der Konflikt aber ausweiten und über Monate andauern, seien "größere Effekte oder Rezessionsrisiken" denkbar.

    Das geschehe aber erst bei einem "wirklich großen und längeren Konflikt mit Kämpfen am Boden und entsprechender Zerstörung". Insbesondere würde es für Europa problematisch, wenn die Straße von Hormus für längere Zeit unpassierbar bliebe. Die Meerenge vor dem Iran ist eine wichtige Transportroute für Öl und Flüssiggas.

    Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, schreibt in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt", die entscheidenden Fragen seien, ob sich der Krieg ausweite und die mit dem Iran verbündeten Milizen wie die Hisbollah und Huthi in den Konflikt einträten. "Logistikrouten im Nahen Osten wären dann definitiv bedroht und nicht nur Förderkapazitäten für Öl; rund ein Fünftel des weltweit verbrauchten Öls - vor allem in Richtung Asien - wird durch die Straße von Hormus zwischen Oman und Iran transportiert", so Hüther.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Ökonomen warnen vor wirtschaftlichen Folgen durch Iran-Krieg Ökonomen warnen vor deutlichen wirtschaftlichen Folgen für Europa, sollte sich der Krieg zwischen dem Iran, Israel und den USA ausweiten."Die direkten Effekte sind überschaubar", sagte Moritz Schularick, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     