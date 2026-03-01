    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump will Iran angreifen, bis alle Ziele erfüllt sind

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump setzt Angriff fort bis Ziele nun erfüllt
    • Ruft RG auf Waffen niederzulegen jetzt sofort!
    • Iran mit Raketen und Atomwaffen gefährdet USA!
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Angriffe auf den Iran fortsetzen, bis alle Kriegsziele erreicht sind. "Die Kampfhandlungen werden derzeit mit voller Kraft fortgesetzt und werden so lange andauern, bis alle unsere Ziele erfüllt sind", sagte er in einer Videoansprache.

    Ein Iran mit weitreichenden Raketen und Atomwaffen stelle eine ernsthafte Bedrohung für jeden Amerikaner dar, so Trump. "Wir können nicht zulassen, dass eine Nation, die terroristische Armeen aufstellt, solche Waffen besitzt."

    Trump rief die Revolutionsgarden im Iran erneut dazu auf, die Waffen niederzulegen. Zudem appellierte er an alle "iranischen Patrioten", die Gunst der Stunde zu nutzen und das Land wieder an sich zu reißen. Es sei nun an ihnen, sagte Trump. "Aber wir werden da sein, um zu helfen."/jcf/DP/zb





    dpa-AFX
