    Südosteuropa-Börsen boomen

    Iran-Krieg: Öl, Gold, Silber und der Bitcoin im Fokus

    Durch Angriffskrieg der USA zusammen mit Israel gegen den Iran werden sowohl die Aktien als auch Rohstoffmärkte stark beeinflusst werden, wobei Öl, Gold und Silber im Fokus stehen, Die Aktien aus Südosteuropa boomten.

    Israel und die USA starteten am 28. Februar einen koordinierten, völkerrechtswidrigen Angriff gegen den Iran. Trump ließ sich den Angriffskrieg nicht durch den Kongress genehmigen, was nach der US-Verfassung eigentlich vorgeschrieben ist. Er beruft sich auf ein präventives Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta. Der geistliche Führer Ajatollah Ali Chamenei wurde am 1. März mit weiteren Familienangehörigen getötet. Iranische Staatsmedien haben den Tod von Chameneis Tochter und Enkel bestätigt. Der Iran versucht sich zu wehren und greift nicht nur Tel Aviv an, sondern auch 6 amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten, darunter sogar Dubai, wo es Explosionen und Beschädigungen von Hotels und am Flughafen gab. Zudem ließ der Iran die Straße von Hormus sperren.

    Es ist nun zu vermuten, dass einige Rohstoffe wie Öl, Gold und Silber im Kurs ansteigen werden, aber Aktienindices nachgeben werden.  Es kommt nun darauf an, wie lange der Krieg anhalten wird und ob es einen Regimewechsel im Iran gibt, was das erklärte Ziel von Trump ist. Vor dem Krieg boomten vor allem die Aktienmärkte aus Südosteuropa, vor allem aus Rumänien und Slowenien mit Kursanstiegen von bis zu 20% seit Jahresbeginn. In Osteuropa locken weiterhin sehr hohe Dividendenrenditen, die einen gewissen Puffer gerade in Krisenzeiten wie jetzt bieten können.

    Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 266 auf YouTube.

     

    Trump will unbedingt einen Regime Change im Iran

    Die USA begannen zusammen mit Israel am 28. Februar einen wahrscheinlich schon lange geplanten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran. Dies kam überraschend, da die Verhandlungen der USA mit dem Iran noch nicht abgeschlossen waren und zuvor den Anschein erweckten, dass man sich wegen des Atomprogramms doch noch einigen könnte. Trump will aber nun auf jedem Fall einen Regime Change herbeiführen. Er fordert die Bevölkerung auf, die Chance zu nutzen, um auf die Straße zu gehen, was für Oppositionelle sehr gefährlich bis tödlich sein kann. Trump ist aber auch bereit, sich mit dem neuen Triumvirat zu treffen.

    Wer wird Nachfolger von Ajatollah Ali Chamenei?

    Mit Hilfe der Geheimdienste gelang es den geistlichen Führer Ajatollah Ali Chamenei am 1. März zu töten und auch eine Tochter und Enkel von ihm. Jetzt leitet ein Triumvirat die Geschicke im Iran, wobei es noch keine klare Führungsperson gibt. Der Iran versuchte sich zu wehren, indem er nicht nur Tel Aviv, sondern auch amerikanische Stützpunkte bombardieren ließ, sogar in Dubai, wo einige Hotelkomplexe und der Flughafen beschädigt wurden. Erstmals starben bei den Drohnenangriffen auch amerikanische Soldaten. Touristen können Dubai im Moment nicht verlassen. Der Flughafen wurde geschlossen.

    Andreas Männicke
    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
    Verfasst von Andreas Männicke
    5 im Artikel enthaltene Werte
    Südosteuropa-Börsen boomen Iran-Krieg: Öl, Gold, Silber und der Bitcoin im Fokus +++Iran unter Beschuss der USA und Israel++Iran weht sich-+++Trump will Regime Change+++Ajatollah Ali Chamenei tot+++Revolutionsgarden planen Racheakte+++ ++Selbst Dubai in Gefahr+++Straße von Hormus gesperrt+++Öl, Gold und Silber im Fokus+++Nvidia trotz guter Zahlen abgestraft+++Südosteuropaaktien boomen: ROTX +15%, SBI-Index +18%+++ Kryptowährungen suchen einen Boden+++
