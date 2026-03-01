Iran-Krieg: Öl, Gold, Silber und der Bitcoin im Fokus

Es ist nun zu vermuten, dass einige Rohstoffe wie Öl, Gold und Silber im Kurs ansteigen werden, aber Aktienindices nachgeben werden. Es kommt nun darauf an, wie lange der Krieg anhalten wird und ob es einen Regimewechsel im Iran gibt, was das erklärte Ziel von Trump ist. Vor dem Krieg boomten vor allem die Aktienmärkte aus Südosteuropa, vor allem aus Rumänien und Slowenien mit Kursanstiegen von bis zu 20% seit Jahresbeginn. In Osteuropa locken weiterhin sehr hohe Dividendenrenditen, die einen gewissen Puffer gerade in Krisenzeiten wie jetzt bieten können.

Israel und die USA starteten am 28. Februar einen koordinierten, völkerrechtswidrigen Angriff gegen den Iran. Trump ließ sich den Angriffskrieg nicht durch den Kongress genehmigen, was nach der US-Verfassung eigentlich vorgeschrieben ist. Er beruft sich auf ein präventives Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta. Der geistliche Führer Ajatollah Ali Chamenei wurde am 1. März mit weiteren Familienangehörigen getötet. Iranische Staatsmedien haben den Tod von Chameneis Tochter und Enkel bestätigt. Der Iran versucht sich zu wehren und greift nicht nur Tel Aviv an, sondern auch 6 amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten, darunter sogar Dubai, wo es Explosionen und Beschädigungen von Hotels und am Flughafen gab. Zudem ließ der Iran die Straße von Hormus sperren.

Trump will unbedingt einen Regime Change im Iran

Die USA begannen zusammen mit Israel am 28. Februar einen wahrscheinlich schon lange geplanten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran. Dies kam überraschend, da die Verhandlungen der USA mit dem Iran noch nicht abgeschlossen waren und zuvor den Anschein erweckten, dass man sich wegen des Atomprogramms doch noch einigen könnte. Trump will aber nun auf jedem Fall einen Regime Change herbeiführen. Er fordert die Bevölkerung auf, die Chance zu nutzen, um auf die Straße zu gehen, was für Oppositionelle sehr gefährlich bis tödlich sein kann. Trump ist aber auch bereit, sich mit dem neuen Triumvirat zu treffen.

Wer wird Nachfolger von Ajatollah Ali Chamenei?

Mit Hilfe der Geheimdienste gelang es den geistlichen Führer Ajatollah Ali Chamenei am 1. März zu töten und auch eine Tochter und Enkel von ihm. Jetzt leitet ein Triumvirat die Geschicke im Iran, wobei es noch keine klare Führungsperson gibt. Der Iran versuchte sich zu wehren, indem er nicht nur Tel Aviv, sondern auch amerikanische Stützpunkte bombardieren ließ, sogar in Dubai, wo einige Hotelkomplexe und der Flughafen beschädigt wurden. Erstmals starben bei den Drohnenangriffen auch amerikanische Soldaten. Touristen können Dubai im Moment nicht verlassen. Der Flughafen wurde geschlossen.