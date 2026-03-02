    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rentenexperte Börsch-Supan

    Beamte in die gesetzliche Rentenkasse

    Rentenexperte Börsch-Supan - Beamte in die gesetzliche Rentenkasse
    Foto: Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom und Rentenexperte Axel Börsch-Supan spricht sich dafür aus, Deutschlands Beamte in die gesetzliche Rentenkasse einzubeziehen.

    Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Börsch-Supan: "Ich halte das für sehr sinnvoll, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Beamte verstehen sollen, wie die gesetzliche Rente funktioniert. Das tun sie nämlich nicht, weil sie ein ganz anderes System haben, aber sie sind ja immerhin für unseren Staat zuständig." Der andere Grund sei, so Börsch-Supan weiter, es gebe "ein dauerndes Gefühl in unserer Gesellschaft, dass das ungerecht ist. Und dann sollte man diese Ungerechtigkeit auch abschaffen."

    Ökonomisch, so räumte der Rentenexperte ein, sei es "allerdings ein Verlustgeschäft: Die Beamten leben länger und belasten daher die Rentenversicherung." Trotzdem sei er dafür, denn "dann wäre das dauernde Unbehagen über die Besserbehandlung der Beamten erledigt". Das halte er für "wichtig, auch wenn es Geld kostet".


