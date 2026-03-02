    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFutureGen Industries AktievorwärtsNachrichten zu FutureGen Industries
    FutureGen Industries stellt Update zur Anlageperformance bereit und informiert über realisierte Gewinne

    1. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / FutureGen Industries Corp. (TSXV: LITT) (ehemals Right Season Investments Corp.) (FWB: T500, WKN: A41WY4) („FutureGen Industries“ oder das „Unternehmen“) meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.

     

    Investitionsupdate zu Onco-Innovations (CBOE CA: ONCO):

     

    Im Juni 2025 investierte FutureGen Industries 31.175 $ in Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO). Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen 500.000 Aktien und erzielte damit einen Gewinn von 765.065,33 $, was einer Rendite von 9.816 % auf das mit den verkauften Aktien verbundene Kapital entspricht. Onco-Innovations ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung von präzisionsgesteuerten Lösungen für die Krebsbehandlung konzentriert ist. Die Forschungsarbeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung von PNKP-Inhibitor-Therapien, die auf einen zentralen DNA-Reparaturmechanismus abzielen, auf den solide Tumoren angewiesen sind. Durch die gezielte Beeinträchtigung dieses Signalwegs soll die Technologie die Anfälligkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden Behandlungsmethoden erhöhen und gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe schützen. Mit exklusiven weltweiten Rechten an seiner therapeutischen Plattform und dem Ziel der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten setzt Onco-Innovations seine Entwicklungsarbeit fort und baut die wissenschaftliche Grundlage zur Unterstützung seines Ansatzes kontinuierlich aus.

     

    Investitionsupdate zu ASEP Medical Holdings Inc. (CSE: ASEP):

     

    Am 14. November 2022 tätigte FutureGen Industries eine Investition in das privat gehaltene Unternehmen Safecoat Medical Inc. („Safecoat“) durch den Erwerb von 500.000 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 0,0231 $ je Aktie. Im Anschluss an die Earn-in- und Optionsvereinbarung von Safecoat mit ASEP Medical Holdings Inc. („ASEP“) erwarb ASEP eine Beteiligung von 50,1 Prozent an Safecoat. FutureGen Industries erhielt 461.400 Stammaktien von ASEP zu einem angenommenen Wert von 0,20 $ pro Aktie im Austausch gegen seine Safecoat-Aktien. Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen 346.050 ASEP-Aktien und erzielte damit einen realisierten Gewinn von 118.255,57$, was einer Rendite von 1.139 % basierend auf dem mit den verkauften Aktien verbundenen Kapital entspricht.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
