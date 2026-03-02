    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    ALLZEITHOCH bei First Majestic Silver! Bald auch bei Silver Viper Minerals? Widerstand bei Bayer!

    Die Silber-Rally ist noch lange nicht beendet. Der Preis für das Edelmetall hat sich bei 90 USD je Unze auf hohem Niveau stabilisiert und ermöglicht der Branche hohe Einnahmen. Dies zeigt First Majestic eindrucksvoll. Anleger feierten die …

    ALLZEITHOCH bei First Majestic Silver! Bald auch bei Silver Viper Minerals? Widerstand bei Bayer!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Silber-Rally ist noch lange nicht beendet. Der Preis für das Edelmetall hat sich bei 90 USD je Unze auf hohem Niveau stabilisiert und ermöglicht der Branche hohe Einnahmen. Dies zeigt First Majestic eindrucksvoll. Anleger feierten die Rekordzahlen und trieben die Aktie in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch. Klare Wachstumsziele und Übernahmefantasie bietet Silver Viper Minerals. Der CEO hat in der vergangenen Woche auf einer Investorenkonferenz überzeugt. Für das Jahr 2026 gilt bei den Kanadiern „drill, drill, drill“. Die Ressource soll „dramatisch“ ausgebaut werden und dann ist da noch Übernahmefantasie. Bei Bayer drehen sich die News wieder um Glyphosat. Nachdem die Aussicht auf ein Ende der tragischen Geschichte die Aktie angetrieben hat, gibt es jetzt den ersten Widerstand.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ALLZEITHOCH bei First Majestic Silver! Bald auch bei Silver Viper Minerals? Widerstand bei Bayer! Die Silber-Rally ist noch lange nicht beendet. Der Preis für das Edelmetall hat sich bei 90 USD je Unze auf hohem Niveau stabilisiert und ermöglicht der Branche hohe Einnahmen. Dies zeigt First Majestic eindrucksvoll. Anleger feierten die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     