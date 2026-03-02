3 mÃ¶gliche Profiteure des Iran-Kriegs: Rheinmetall, First Majestic Silver und Silver North Resources: Kommt es zum neuen Silber-Rausch im Schatten des Kriegs?

Die WeltbÃ¼hne bebt, und wÃ¤hrend die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten durch die jÃ¼ngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran einen neuen, gefÃ¤hrlichen Punkt erreicht haben, richten sich die Augen der Investoren auf eine ganz besondere …



