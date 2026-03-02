Zündet der Goldpreis den Iran-Krieg-Turbo? Iamgold und Lahontan Gold profitieren! Novo Nordisk Aktie vor Rebound? Treibt der Krieg im Iran den Goldpreis auf ein neues Hoch? Zumindest dürfte die Krisenwährung gefragt sein und mit ihr Gold-Aktien. Dass die Branche nicht auf einen steigenden Goldpreis angewiesen ist, um sehr gut zu verdienen, zeigt Iamgold. Die …



