    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIamgold AktievorwärtsNachrichten zu Iamgold
    825 Aufrufe 825 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zündet der Goldpreis den Iran-Krieg-Turbo? Iamgold und Lahontan Gold profitieren! Novo Nordisk Aktie vor Rebound?

    Treibt der Krieg im Iran den Goldpreis auf ein neues Hoch? Zumindest dürfte die Krisenwährung gefragt sein und mit ihr Gold-Aktien. Dass die Branche nicht auf einen steigenden Goldpreis angewiesen ist, um sehr gut zu verdienen, zeigt Iamgold. Die …

    Zündet der Goldpreis den Iran-Krieg-Turbo? Iamgold und Lahontan Gold profitieren! Novo Nordisk Aktie vor Rebound?
    Foto: esg-aktien.de
    Treibt der Krieg im Iran den Goldpreis auf ein neues Hoch? Zumindest dürfte die Krisenwährung gefragt sein und mit ihr Gold-Aktien. Dass die Branche nicht auf einen steigenden Goldpreis angewiesen ist, um sehr gut zu verdienen, zeigt Iamgold. Die Erwartungen an die Quartalszahlen des Goldproduzenten waren hoch. Kann die 50-%-Rally weiter gehen? In einer sehr spannenden Phase befindet sich derzeit Lahontan Gold. Die historische Ressource von knapp 2 Mio. Unzen sollte bald erhöht werden. Zudem ist der Bau der ersten Mine im Herzen der US-Goldregion absehbar. Jetzt ist vielleicht die letzte Chance, die Aktie günstig einzusammeln. Dagegen hat Novo Nordisk viel Vertrauen verspielt. Die Aktie erscheint günstig, aber vielleicht kommt bald die nächste Prognosereduzierung? Analysten sehen zumindest den Boden erreicht.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zündet der Goldpreis den Iran-Krieg-Turbo? Iamgold und Lahontan Gold profitieren! Novo Nordisk Aktie vor Rebound? Treibt der Krieg im Iran den Goldpreis auf ein neues Hoch? Zumindest dürfte die Krisenwährung gefragt sein und mit ihr Gold-Aktien. Dass die Branche nicht auf einen steigenden Goldpreis angewiesen ist, um sehr gut zu verdienen, zeigt Iamgold. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     