    Wolfram-Boom: Warum Almonty Industries zur Schlüsselaktie des Westens werden könnte

    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wolfram ist zu einem Rohstoff von geopolitischer Bedeutung geworden. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Mittelständische Unternehmen ächzen unter hohen Einkaufskosten, in der Industrie drohen die Bänder stillzustehen. Das Tauziehen zwischen West und Ost um das begehrte Schwermetall ist in vollem Gange. China kontrolliert rund 83 % der Weltproduktion und dreht zunehmend an der Exportschraube. Für Anleger ergibt sich daraus eine seltene Chance, denn an einer Aktie führt kein Weg vorbei: Almonty Industries ist dabei, zum wichtigsten Wolframlieferanten der westlichen Welt aufzusteigen.

    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
