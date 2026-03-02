    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Raketentrümmer stürzen auf Schiff in Bahrain

    ein Toter

    • Raketen-Trümmer traf Schiff, Brand ausgelöst!!
    • Ein Toter,zwei schwer verletzt,Brand gelöscht.
    • Bahrain Sitz US-5. Flotte; Iran greift an dort
    MANAMA (dpa-AFX) - In Bahrain sind Trümmer einer von der Luftabwehr abgefangenen Rakete auf ein Schiff gestürzt und haben ein Feuer ausgelöst. Dabei kam ein aus Asien stammender Arbeiter ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt, wie das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf auf der Plattform X mitteilte. Der Brand in einem Hafengebiet nahe der Hauptstadt Manama sei inzwischen gelöscht worden.

    Der Iran greift im Rahmen seiner Gegenangriffe US-Verbündete und amerikanische Stellungen in der Region an. Bahrain ist unter anderem der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Dort ist die sogenannte Fünfte Flotte der Marine beheimatet.

    Am Samstag war bei einem iranischen Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen in Bahrain Sachschaden entstanden./jbz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
