Israels Armee bombardiert Ziele im Libanon
Für Sie zusammengefasst
- Israel bombardiert Ziele im nördlichen Libanon
- Greift Hisbollah-Stellungen im ganzen Libanon!!
- Augenzeugen: Explosionen in südlichen Vororten
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee bombardiert nach eigenen Angaben in Reaktion auf einen Angriff durch die libanesische Hisbollah-Miliz Ziele im nördlichen Nachbarland. Man habe damit begonnen, Stellungen der mit dem Iran verbündeten Miliz im gesamten Libanon anzugreifen, teilte die Armee in der Nacht mit. Augenzeugen berichteten von Explosionen auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut./ln/DP/zb
