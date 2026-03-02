    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefonica AktievorwärtsNachrichten zu Telefonica

    Mobilfunkmesse

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern

    Mobilfunkmesse - Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,61 auf Lang & Schwarz (01. März 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 167,57 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,15 %/+24,98 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Telefonica - 850775 - ES0178430E18

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Telefonica. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mobilfunkmesse Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     