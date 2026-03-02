Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern

BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,61 auf Lang & Schwarz (01. März 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 167,57 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,15 %/+24,98 % bedeutet.