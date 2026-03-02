    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    London bestätigt Drohnenangriff auf Militärstützpunkt auf Zypern

    Foto: Siarhei - 356130783

    LIMASSOL (dpa-AFX) - Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden.

    Es gebe Maßnahmen zum Schutz der Truppen in der Region. "Die Basis hat reagiert, um unsere Leute zu verteidigen", hieß es demnach weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte es weitere Informationen geben. Eine Bestätigung seitens der Behörden der EU-Inselrepublik lag zunächst nicht vor. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt.

    Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schießen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese sehen. Die Einheiten starten demnach unter anderem in Bahrain und auf Zypern.

    Einschlag auf dem Flugfeld

    Laut einem Bericht des zyprischen Nachrichtenportals "Cyprus Mail" schlug eine "kleine Drohne" auf dem Flugfeld des Stützpunktes ein. Nach ersten Angaben sei "geringer Sachschaden" entstanden. Das zyprische Nachrichtenportal "Politis" veröffentlichte Videoaufnahmen von außerhalb des Stützpunktes. Darauf waren Alarmsirenen zu hören.

    Angehörige der Basis seien angewiesen worden, an Ort und Stelle zu bleiben und weitere Anweisungen abzuwarten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Einschlägen komme. Explosionen und Sirenen seien auch in der nahegelegenen Stadt zu hören gewesen, berichteten übereinstimmend zyprische Nachrichtenportale. Großbritannien unterhält auf Zypern zwei Stützpunkte.

    Zyperns Regierung weist Berichte über iranische Raketen zurück

    Zyperns Regierung hatte zuvor Berichte zurückgewiesen, wonach iranische Raketen in Richtung der Mittelmeerinsel abgefeuert worden seien. Regierungssprecher Konstantinos Letymbiotis schrieb am Sonntag auf der Plattform X, entsprechende Darstellungen träfen nicht zu.

    Verteidigungsminister Healey hatte vor der Gefahr "zunehmend wahlloser iranischer Vergeltungsangriffe" gewarnt. Dem britischen Sender Sky News sagte er, es seien zwei iranische Raketen in Richtung Zypern abgefeuert worden./tt/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
