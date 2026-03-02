    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Macron stellt Pläne zur atomaren Abschreckung vor

    Foto: Siarhei - 356130783

    ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Montag (15.30 Uhr) Pläne zum Ausbau der atomaren Abschreckung seines Landes präsentieren. In der Grundsatzrede am Stützpunkt von Frankreichs Atom-U-Booten will Macron sich außerdem zur Einbeziehung europäischer Partner in Frankreichs nuklearen Schutzschirm äußern.

    Auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Wochen hatte die Debatte über eine stärkere europäische atomare Abschreckung Fahrt aufgenommen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in München, dass er mit Macron Gespräche über eine gemeinsame europäische Abschreckung führe. Macron hatte Deutschland und anderen EU-Partnern solche Gespräche bereits 2020 angeboten.

    Konkret haben sich bislang erst Frankreich und Großbritannien im vergangenen Sommer auf eine engere Koordination ihrer nuklearen Abschreckung verständigt. Im Winter waren hohe britische Militärvertreter als Beobachter bei einer Übung der französischen Atomstreitkräfte dabei.

    Um im Dialog mit Russland glaubwürdig zu sein, müsse man auch die nukleare Abschreckung neu justieren, hatte Macron auf der Konferenz in München gesagt. Auch zeigten die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, dass in der Welt von morgen Macht und Unabhängigkeit zwei unverzichtbare Kräfte sein werden, um der Zunahme von Bedrohungen begegnen zu können, hieß es aus dem Élysée-Palast.

    In der EU ist Frankreich seit dem Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 die einzig verbliebene Atommacht. Das Land verfügt über vier Atom-U-Boote. Außerdem können Frankreichs Rafale-Kampfjets die gut 50 Marschflugkörper des Landes mit Nuklearsprengköpfen abschießen./evs/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
