Macron stellt Pläne zur atomaren Abschreckung vor

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor zwei Wochen hatte die Debatte über eine stärkere europäische atomare Abschreckung Fahrt aufgenommen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in München, dass er mit Macron Gespräche über eine gemeinsame europäische Abschreckung führe. Macron hatte Deutschland und anderen EU-Partnern solche Gespräche bereits 2020 angeboten.

ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Montag (15.30 Uhr) Pläne zum Ausbau der atomaren Abschreckung seines Landes präsentieren. In der Grundsatzrede am Stützpunkt von Frankreichs Atom-U-Booten will Macron sich außerdem zur Einbeziehung europäischer Partner in Frankreichs nuklearen Schutzschirm äußern.

Konkret haben sich bislang erst Frankreich und Großbritannien im vergangenen Sommer auf eine engere Koordination ihrer nuklearen Abschreckung verständigt. Im Winter waren hohe britische Militärvertreter als Beobachter bei einer Übung der französischen Atomstreitkräfte dabei.

Um im Dialog mit Russland glaubwürdig zu sein, müsse man auch die nukleare Abschreckung neu justieren, hatte Macron auf der Konferenz in München gesagt. Auch zeigten die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, dass in der Welt von morgen Macht und Unabhängigkeit zwei unverzichtbare Kräfte sein werden, um der Zunahme von Bedrohungen begegnen zu können, hieß es aus dem Élysée-Palast.

In der EU ist Frankreich seit dem Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 die einzig verbliebene Atommacht. Das Land verfügt über vier Atom-U-Boote. Außerdem können Frankreichs Rafale-Kampfjets die gut 50 Marschflugkörper des Landes mit Nuklearsprengköpfen abschießen.




