    Telekom bringt KI-Assistenten ins Handynetz

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom startet KI-Assistent fürs Telefonieren
    • Aktivierung mit Hey Magenta, Live-Übersetzung.
    • Telekom: erster Netz-KI; Aufnahmen schnell weg
    BONN/BARCELONA (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom möchte bei Telefonaten den Zugriff auf einen Sprachassistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bieten. Dieser Service werde "zeitnah" starten, sagt Telekom-Technologievorstand Abdu Mudesir zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Anrufer und Angerufene sollen bei Anrufen im Mobilfunknetz der Telekom den KI-Assistenten etwa nach Bahnverbindungen oder Hotels fragen können. Die KI wird mit den Worten "Hey Magenta" aktiviert.

    Sie kann Firmenangaben zufolge auch live in andere Sprachen übersetzen und nach dem Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung schicken, damit sich die Gesprächsteilnehmer während des Gesprächs keine Notizen machen müssen. "KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar", erklärt Mudesir. Man sei weltweit der erste Netzbetreiber, der so einen KI-Assistenten in sein Netz integriere. Datenschutzbedenken tritt die Telekom entgegen, die Aufnahmen sollen schnell wieder gelöscht werden.

    KI-Assistenzfunktionen und Live-Übersetzungen sind schon verfügbar, hierfür sind aber Apps oder gute Smartphones nötig. Die Telekom möchte nun den Zugriff auf einen KI-Assistenten für alle Gesprächsteilnehmer ermöglichen, unabhängig von deren genutzten Apps und Smartphones. Branchenexperten bewerten das Vorhaben der Telekom als geschickten Schachzug, auch weil dadurch die zuletzt etwas aus der Mode gekommene Sprachtelefonie wieder aufgewertet werden könnte. Viele Menschen schicken sich heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt sich anzurufen - die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren./wdw/DP/zb

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten der Deutschen Telekom: starke operative Zahlen und positive 2026‑Prognose (Umsatz, EBITDA, Free Cashflow, EPS), robustes US‑Wachstum und FTTH‑Zuwächse bei gleichzeitiger Kritik an hoher Verschuldung. Weitere Themen: Dividendenstrategie, DB‑Kursziel 42 €, jüngste Kursexplosion und technische Warnungen vor einem Rücksetzer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
