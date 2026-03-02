Telekom bringt KI-Assistenten ins Handynetz
- Telekom startet KI-Assistent fürs Telefonieren
- Aktivierung mit Hey Magenta, Live-Übersetzung.
- Telekom: erster Netz-KI; Aufnahmen schnell weg
BONN/BARCELONA (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom möchte bei Telefonaten den Zugriff auf einen Sprachassistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bieten. Dieser Service werde "zeitnah" starten, sagt Telekom-Technologievorstand Abdu Mudesir zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Anrufer und Angerufene sollen bei Anrufen im Mobilfunknetz der Telekom den KI-Assistenten etwa nach Bahnverbindungen oder Hotels fragen können. Die KI wird mit den Worten "Hey Magenta" aktiviert.
Sie kann Firmenangaben zufolge auch live in andere Sprachen übersetzen und nach dem Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung schicken, damit sich die Gesprächsteilnehmer während des Gesprächs keine Notizen machen müssen. "KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar", erklärt Mudesir. Man sei weltweit der erste Netzbetreiber, der so einen KI-Assistenten in sein Netz integriere. Datenschutzbedenken tritt die Telekom entgegen, die Aufnahmen sollen schnell wieder gelöscht werden.
KI-Assistenzfunktionen und Live-Übersetzungen sind schon verfügbar, hierfür sind aber Apps oder gute Smartphones nötig. Die Telekom möchte nun den Zugriff auf einen KI-Assistenten für alle Gesprächsteilnehmer ermöglichen, unabhängig von deren genutzten Apps und Smartphones. Branchenexperten bewerten das Vorhaben der Telekom als geschickten Schachzug, auch weil dadurch die zuletzt etwas aus der Mode gekommene Sprachtelefonie wieder aufgewertet werden könnte. Viele Menschen schicken sich heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt sich anzurufen - die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren./wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,61 auf Lang & Schwarz (01. März 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 167,57 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +4,15 %/+24,98 % bedeutet.
Gleich drei Mal hatte Deutsche Telekom die Ziele für 2025 erhöht
– jetzt wurde geliefert. Anleger freuen sich über eine
Rekorddividende. Doch gleichzeitig erscheinen PLATOW die Ziele
für 2026 noch ausbaufähig, denn die Deutsche Telekom bleibe für
2026 zurückhaltend:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260301101526-img-2889.jpeg
https://www.platow.de/deutsche-aktien/deutsche-telekom-setzt-zu-realistische-ziele/
Hätten sie damals T-Mobile US verkauft wäre die Aktie heute bei 9€ oder so. Gut das der Verkauf damals nicht funktioniert hat.
ja, ein weiterer, sicherer Renditeträger im Depot. Nie bereut, in 2020 bei 13,x eingestiegen zu sein. 2022 ein paar verkauft, dann zwei Tage später mit glück für 30 cent weniger zurückgekauft, weil ich mich wunderte, warum ich ausgerechnet eine „gut“ laufende Aktie verkaufe.