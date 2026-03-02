    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNeural Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu Neural Therapeutics
    Neural-Beteiligung Hanf.com berichtet starke Geschäftszahlen 2025 - Umsatzwachstum von 58 % und positives normalisiertes Betriebsergebnis

    Toronto, Ontario – 10. Februar 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein auf ethnobotanische Wirkstoffforschung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, gibt gemeinsam mit seiner Beteiligung CWE European Holdings Inc. („CWE“), tätig unter der Marke Hanf.com – einem der führenden CBD-Einzelhändler Deutschlands – vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse von Hanf.com für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.

     

    Neural hält derzeit eine Beteiligung von 30,75 % an CWE nach Abschluss einer Strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 26. Mai 2025, wodurch Neural indirekt an der Expansion von CWE in Europa partizipiert (siehe Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025).

     

    Geschäftsjahr 2025 – Wesentliche Kennzahlen von CWE

     

    Vorläufige, ungeprüfte und vom Management erstellte Finanzinformationen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr weisen auf ein weiterhin starkes Umsatzwachstum von rund 58 % gegenüber dem Vorjahr hin. Der geschätzte Gesamtumsatz beläuft sich auf rund CAD 11,2 Mio. (ca. € 7,1 Mio.), verglichen mit CAD 7,1 Mio. im Geschäftsjahr 2024.

     

    Die Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2025 wird auf etwa 35 % geschätzt, verglichen mit rund 58 % im Vorjahr. Dies reflektiert einen höheren Umsatzanteil aus margenschwächeren Großhandelskanälen, wie bereits in der Pressemitteilung von Neural vom 8. Oktober 2025 erläutert. Diese Verschiebung entspricht der Strategie von Hanf.com, seine nationale Präsenz auszubauen und die Marktdurchdringung in Deutschland zu erhöhen.

     

    Die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten (SG&A) reduzierten sich leicht auf etwa 38 % des Umsatzes, verglichen mit 40 % im Geschäftsjahr 2024, was auf verbesserte operative Hebelwirkung und Skaleneffekte bei höheren Umsätzen zurückzuführen ist.

     

    Auf normalisierter Basis erwartet CWE für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Betriebsergebnis. Das berichtete operative Ergebnis wird voraussichtlich einen Nettoverlust ausweisen, der im Wesentlichen auf einmalige Schuldentilgungsvereinbarungen sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang zurückzuführen ist. Diese im vierten Quartal 2025 abgeschlossenen Transaktionen beliefen sich auf rund CAD 600.000, waren nicht zahlungswirksam und hatten keinen Einfluss auf die operativen Cashflows von CWE.

