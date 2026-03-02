    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 2. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Konzerne melden Jahreszahlen; Fokus Miele, RBI
    • Viele PMI/ISM Veröffentlichungen und BIP‑Daten
    • BGH verhandelt Klimaklage gegen BMW, Mercedes.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 2. März 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. März 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

    AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
