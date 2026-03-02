Brauchen zehn Jahre, um Schiene in Ordnung zu bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla wirbt bei den Fahrgästen um Geduld für die begonnene Sanierung des maroden Gleisnetzes für mehr Zuverlässigkeit der Züge. "Die Schiene in Deutschland in Ordnung zu bringen, dafür werden wir zehn Jahre brauchen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Auch wenn wir jetzt so viel Geld vom Bund bekommen wie nie zuvor, wird die Sanierung der Schiene lange dauern."

Eisenbahn sei Mobilität, Freiheit, auch ein Lebensgefühl, sagte Palla. "Genau deswegen müssen wir etwas verändern, weil die Menschen den Reiz der Eisenbahn oft vergessen haben." Ihre Mission sei: "Eine Eisenbahn zu schaffen, auf die wir alle wieder stolz sind. Und zwar nicht nur die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, sondern das ganze Land. Aber der Weg dorthin wird für alle steinig und schwer. So ehrlich müssen wir sein."