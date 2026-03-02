    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahnchefin verteidigt Streckensanierungen mit Vollsperrung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnchefin Palla verteidigt Korridorsperren...
    • Hamburg-Berlin: Abschluss verzögert um Wochen.
    • Bis 2036: 40+ Strecken; Güterverkehr kritisiert
    Bahnchefin verteidigt Streckensanierungen mit Vollsperrung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla hält die Sanierung zentraler Strecken mit mehrmonatigen Vollsperrungen weiter für richtig - trotz Kritik wegen aktueller Verzögerungen zwischen Hamburg und Berlin. "Viele Jahre lang wurde zu wenig in das Schienennetz investiert", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen können wir jetzt gar nicht anders, als ganze Korridore am Stück zu sanieren, wenn wir in großen Schritten vorankommen wollen." Sie plädiere dafür, nicht alles schlechtzureden, bevor es richtig angefangen habe.

    "Wir bauen ja nicht gebündelt in der Korridorsanierung, weil wir irgendjemanden ärgern wollen, sondern weil das mittlerweile einfach alternativlos ist", erläuterte Palla. "Die Alternative wäre ja, dass wir an unterschiedlichen Stellen im gesamten Streckennetz über einen langen Zeitraum immer wieder neue Voll- und Teilsperrungen am selben Streckenabschnitt haben. Genau das wurde ja immer kritisiert." Nach den ersten zwei bis vier Korridorsanierungen werde man ein Resümee ziehen können, was gut und was weniger gut funktioniert hat.

    Bund und Bahn wollen bis 2036 mehr als 40 vielbefahrene und überalterte Strecken grundlegend sanieren, um das Netz nach und nach zu ertüchtigen und Verspätungen in den Griff zu bekommen. Dafür werden die Abschnitte in der Regel über Monate voll gesperrt - mit erheblichen Einschränkungen für Reisende, Pendler und Verkehrsunternehmen.

    Derzeit läuft die Sanierung Hamburg-Berlin, die bis Ende April abgeschlossen sein sollte. Aufgrund wochenlanger Kälte mit tief gefrorenem Boden kamen die Arbeiten zuletzt aber nicht voran. Die Bahn verkündete deshalb, dass sich die Inbetriebnahme verzögert. Sie will am 13. März mitteilen, wie lange. Man warte bis dann, um sicherzustellen, "dass uns nicht noch ein Wintereinbruch ereilt und dass der Termin, den wir dann bekanntgeben, auch hält", erläuterte Palla. "Es wird sich nicht um Monate handeln, wir sprechen hier von Wochen."

    Die Probleme hatten Kritik am Konzept der sogenannten Generalsanierungen wieder aufflammen lassen. Die Wettbewerber im Güterverkehr kritisieren etwa, dass Umleitungen zu lang, nicht gut vorbereitet, überlastet und marode seien. Auch die neue Bundesregierung hatte das Programm kritisch bewertet und eine Verlängerung veranlasst. Zuvor sollten die Strecken bis 2030 saniert werden./maa/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahnchefin verteidigt Streckensanierungen mit Vollsperrung Bahnchefin Evelyn Palla hält die Sanierung zentraler Strecken mit mehrmonatigen Vollsperrungen weiter für richtig - trotz Kritik wegen aktueller Verzögerungen zwischen Hamburg und Berlin. "Viele Jahre lang wurde zu wenig in das Schienennetz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     