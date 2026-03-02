Bahnchefin verteidigt Streckensanierungen mit Vollsperrung

BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla hält die Sanierung zentraler Strecken mit mehrmonatigen Vollsperrungen weiter für richtig - trotz Kritik wegen aktueller Verzögerungen zwischen Hamburg und Berlin. "Viele Jahre lang wurde zu wenig in das Schienennetz investiert", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen können wir jetzt gar nicht anders, als ganze Korridore am Stück zu sanieren, wenn wir in großen Schritten vorankommen wollen." Sie plädiere dafür, nicht alles schlechtzureden, bevor es richtig angefangen habe.

"Wir bauen ja nicht gebündelt in der Korridorsanierung, weil wir irgendjemanden ärgern wollen, sondern weil das mittlerweile einfach alternativlos ist", erläuterte Palla. "Die Alternative wäre ja, dass wir an unterschiedlichen Stellen im gesamten Streckennetz über einen langen Zeitraum immer wieder neue Voll- und Teilsperrungen am selben Streckenabschnitt haben. Genau das wurde ja immer kritisiert." Nach den ersten zwei bis vier Korridorsanierungen werde man ein Resümee ziehen können, was gut und was weniger gut funktioniert hat.