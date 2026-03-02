    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBAE Systems AktievorwärtsNachrichten zu BAE Systems

    ANALYSE

    JPMorgan sieht Rüstung gefragt wegen Iran - besonders BAE Systems

    • JPMorgan sieht Rüstungsrally; BAE favorisiert.
    • Briten lieferten IR-Zielerfassung für THAAD...
    • THAAD-Verschleiß hoch; Renk, Leonardo, Qinetiq
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems .

    Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.

    Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch Renk , Leonardo und Qinetiq sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 24,17 auf Lang & Schwarz (28. Februar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,13 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +2,57 %/+22,11 % bedeutet.




    dpa-AFX
