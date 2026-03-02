ANALYSE
JPMorgan sieht Rüstung gefragt wegen Iran - besonders BAE Systems
- JPMorgan sieht Rüstungsrally; BAE favorisiert.
- Briten lieferten IR-Zielerfassung für THAAD...
- THAAD-Verschleiß hoch; Renk, Leonardo, Qinetiq
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems .
Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.
Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch Renk , Leonardo und Qinetiq sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 23:03 / GMT
Über 25% vom ATH abgetaucht, eventuell gute Möglichkeit hier wieder einzusteigen mit Anfangsposition.
Die Analysten von Bernstein sind der Ansicht, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden Jahren weiterhin Aufträge erhalten werde, da die Nachfrage das Angebot übersteige und frühzeitige Kapazitätserweiterungen das Wachstum antrieben. Aber nach der ersten Phase der Bestandsauffüllung und während des Übergangs zu langfristigen Investitionen befürchten die Analysten einen perfekten Sturm bei kurzzyklischen Produkten (gepanzerte Fahrzeuge, Granaten).
Ein Übergang zu einem langzyklischen Portfolio werde lang und kostspielig sein, so Bernstein. Die Analysten erwarten für bereits positionierte Akteure mit günstigeren Bewertungen attraktivere Risiko-Rendite-Profile. Der Favorit von Bernstein ist BAE Systems.
