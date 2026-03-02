    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiedienst Holding AktievorwärtsNachrichten zu Energiedienst Holding
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Naturenergie Holding investiert mehr, EBIT fällt trotzdem

    Trotz leicht rückläufigem EBIT stärkt die naturenergie holding AG 2025 mit höheren Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur ihre solide Finanzbasis und stellt die Weichen für 2026.

    Naturenergie Holding investiert mehr, EBIT fällt trotzdem
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    • Das EBIT der naturenergie holding AG lag im Geschäftsjahr 2025 bei 214 Mio. EUR, was unter dem Vorjahr mit 224 Mio. EUR liegt.
    • Die Bruttoinvestitionen wurden auf rund 174 Mio. EUR erhöht, im Vergleich zu 147 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Der Jahresgewinn stieg auf 188 Mio. EUR, gegenüber 180 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Die Investitionen konzentrierten sich auf den Ausbau erneuerbarer Energien (41 Mio. EUR) und die systemrelevante Infrastruktur (100 Mio. EUR).
    • Die Finanzlage bleibt stabil mit einem Eigenkapitalanteil von 66,0 % und einem Nettofinanzguthaben von 183,7 Mio. EUR.
    • Für 2026 plant die naturenergie holding AG Investitionen von über 180 Mio. EUR und erwartet ein EBIT von rund 120 Mio. EUR, beeinflusst durch Markt- und regulatorische Faktoren.


    Energiedienst Holding

    -0,28 %
    -0,42 %
    -1,26 %
    -3,68 %
    +0,28 %
    -22,08 %
    +10,31 %
    +50,76 %
    ISIN:CH0039651184WKN:A0Q40B





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Naturenergie Holding investiert mehr, EBIT fällt trotzdem Trotz leicht rückläufigem EBIT stärkt die naturenergie holding AG 2025 mit höheren Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur ihre solide Finanzbasis und stellt die Weichen für 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     