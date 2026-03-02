Naturenergie Holding investiert mehr, EBIT fällt trotzdem
Trotz leicht rückläufigem EBIT stärkt die naturenergie holding AG 2025 mit höheren Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur ihre solide Finanzbasis und stellt die Weichen für 2026.
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
- Das EBIT der naturenergie holding AG lag im Geschäftsjahr 2025 bei 214 Mio. EUR, was unter dem Vorjahr mit 224 Mio. EUR liegt.
- Die Bruttoinvestitionen wurden auf rund 174 Mio. EUR erhöht, im Vergleich zu 147 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Jahresgewinn stieg auf 188 Mio. EUR, gegenüber 180 Mio. EUR im Vorjahr.
- Die Investitionen konzentrierten sich auf den Ausbau erneuerbarer Energien (41 Mio. EUR) und die systemrelevante Infrastruktur (100 Mio. EUR).
- Die Finanzlage bleibt stabil mit einem Eigenkapitalanteil von 66,0 % und einem Nettofinanzguthaben von 183,7 Mio. EUR.
- Für 2026 plant die naturenergie holding AG Investitionen von über 180 Mio. EUR und erwartet ein EBIT von rund 120 Mio. EUR, beeinflusst durch Markt- und regulatorische Faktoren.
