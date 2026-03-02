Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 40,50€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,37 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|40,00Euro
|+2,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00EUR
|+12,30 %
|-
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+19,96 %
|03.02.2026
|UBS
|38,00EUR
|-3,01 %
|09.02.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-8,12 %
|24.02.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-5,56 %
|24.02.2026
|UBS
|38,00EUR
|-3,01 %
|24.02.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+19,96 %
|24.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|+2,09 %
|24.02.2026
|BARCLAYS
|46,00EUR
|+17,41 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-8,12 %
|30.01.2026
-0,59 %
-5,88 %
+3,63 %
-4,17 %
-16,10 %
+10,89 %
-32,91 %
-49,65 %
+103,14 %
