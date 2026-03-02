Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 40,50€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,37 %.