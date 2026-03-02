Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 254,58€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,70 %.