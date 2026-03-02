Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Salesforce, inc
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 254,58€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,70 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|200,00US-Dollar
|+2,67 %
|-
|Barclays Capital
|252,00US-Dollar
|+29,37 %
|-
|JEFFERIES
|375,00USD
|+92,52 %
|03.02.2026
|UBS
|200,00USD
|+2,67 %
|16.02.2026
|BARCLAYS
|265,00USD
|+36,04 %
|23.02.2026
|JEFFERIES
|250,00USD
|+28,34 %
|24.02.2026
|RBC
|210,00USD
|+7,81 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|250,00USD
|+28,34 %
|25.02.2026
|UBS
|200,00USD
|+2,67 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|252,00USD
|+29,37 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|281,00USD
|+44,26 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|320,00USD
|+64,28 %
|26.02.2026
-2,35 %
+7,46 %
-15,08 %
-14,94 %
-33,83 %
+19,04 %
-11,42 %
+181,77 %
+1.350,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte