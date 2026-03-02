Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 82,25€. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,36 %.