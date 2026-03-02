Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 82,25€. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,36 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|79,00Euro
|-4,30 %
|-
|Barclays Capital
|90,00Euro
|+9,02 %
|-
|BARCLAYS
|90,00EUR
|+9,02 %
|02.02.2026
|UBS
|68,00EUR
|-17,63 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+21,14 %
|12.02.2026
|UBS
|68,00EUR
|-17,63 %
|15.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|79,00EUR
|-4,30 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|84,00EUR
|+1,76 %
|20.02.2026
-2,00 %
-0,57 %
+6,08 %
+15,28 %
+48,78 %
+64,19 %
+51,38 %
+56,46 %
+261,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte