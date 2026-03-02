Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fresenius Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,56€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,27 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|53,00Euro
|+5,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00EUR
|+11,16 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|02.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|50,00EUR
|-0,75 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|58,00EUR
|+15,13 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|58,00EUR
|+15,13 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+5,20 %
|25.02.2026
|UBS
|60,00EUR
|+19,09 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+13,14 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+9,17 %
|30.01.2026
