Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fresenius Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,56€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,27 %.