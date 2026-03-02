Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 393,57€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,24 %.
Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|400,00US-Dollar
|+28,30 %
|-
|400,00US-Dollar
|+28,30 %
|-
|JEFFERIES
|400,00USD
|+28,30 %
|01.02.2026
|JEFFERIES
|400,00USD
|+28,30 %
|04.02.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|+15,47 %
|05.02.2026
|RBC
|400,00USD
|+28,30 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|395,00USD
|+26,70 %
|09.02.2026
+1,42 %
-1,79 %
-7,88 %
-4,30 %
+83,07 %
+246,02 %
+201,95 %
+756,51 %
+12.330,62 %
