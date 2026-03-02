Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 393,57€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,24 %.