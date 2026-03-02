Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,71 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,53 %.