Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,71 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,53 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|03.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.02.2026
|BERENBERG
|3,58 Tsd.CHF
|+18,01 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,90 Tsd.CHF
|-4,41 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|3,58 Tsd.CHF
|+18,01 %
|26.02.2026
-0,07 %
+1,70 %
+3,69 %
-7,87 %
-22,76 %
+18,60 %
+4,58 %
+94,09 %
+915,15 %
