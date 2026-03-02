Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 111,60€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,74 %.
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|93,00Euro
|+8,95 %
|-
|Analyst
|140,00Euro
|+64,01 %
|-
|BERENBERG
|110,00EUR
|+28,87 %
|02.02.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+28,87 %
|04.02.2026
|UBS
|78,00EUR
|-8,62 %
|16.02.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+64,01 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+28,87 %
|26.02.2026
|RBC
|93,00EUR
|+8,95 %
|27.02.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+23,01 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|137,00EUR
|+60,50 %
|27.02.2026
-3,91 %
-7,69 %
+3,24 %
-0,23 %
-11,45 %
+49,24 %
+92,86 %
+130,76 %
+502,85 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte