Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 111,60€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,74 %.