Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 176,19€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +857,57 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|2,31 Tsd.Euro
|+12.454,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+5,33 %
|-
|JPMORGAN
|20,00GBP
|+23,92 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|20,00GBP
|+23,92 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|20,00GBP
|+23,92 %
|25.02.2026
|UBS
|17,00GBP
|+5,33 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+42,51 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|25,00GBP
|+54,90 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|25,00GBP
|+54,90 %
|25.02.2026
|BERENBERG
|22,00GBP
|+36,31 %
|25.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+42,51 %
|25.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+42,51 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+23,92 %
|25.02.2026
|RBC
|20,00GBP
|+23,92 %
|25.02.2026
|UBS
|17,00GBP
|+5,33 %
|26.02.2026
-1,06 %
-11,97 %
-3,35 %
-6,25 %
-28,99 %
-53,82 %
-43,86 %
-23,06 %
+249,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
