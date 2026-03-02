HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 13,40€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,91 %.