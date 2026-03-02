Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 13,40€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,91 %.
Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00GBP
|-12,08 %
|-
|JPMORGAN
|11,00GBP
|-19,40 %
|04.02.2026
|RBC
|10,00GBP
|-26,73 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|11,00GBP
|-19,40 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|11,00GBP
|-19,40 %
|25.02.2026
|UBS
|13,00GBP
|-4,75 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|14,00GBP
|+2,58 %
|25.02.2026
|RBC
|12,00GBP
|-12,08 %
|27.02.2026
-4,19 %
+3,11 %
+3,25 %
+23,26 %
+31,60 %
+116,42 %
+213,35 %
+152,31 %
+37,27 %
