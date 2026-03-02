Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 254,65€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,38 %.
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|267,00EUR
|+42,99 %
|-
|BARCLAYS
|265,00EUR
|+41,92 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|RBC
|233,00EUR
|+24,78 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|265,00EUR
|+41,92 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+39,24 %
|15.02.2026
|UBS
|260,00EUR
|+39,24 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00EUR
|+23,18 %
|19.02.2026
|UBS
|260,00EUR
|+39,24 %
|23.02.2026
|RBC
|221,00EUR
|+18,36 %
|25.02.2026
|RBC
|233,00EUR
|+24,78 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|265,00EUR
|+41,92 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|250,00EUR
|+33,89 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|255,00EUR
|+36,56 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+60,66 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+39,24 %
|25.02.2026
|UBS
|260,00EUR
|+39,24 %
|25.02.2026
|BERENBERG
|245,00EUR
|+31,21 %
|26.02.2026
-1,94 %
-11,71 %
-20,99 %
-17,28 %
+27,55 %
+185,91 %
+180,52 %
+169,78 %
+917,89 %
