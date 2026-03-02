Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,44 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,96 %.
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|2,35 Tsd.EUR
|+15,39 %
|12.02.2026
|UBS
|2,26 Tsd.EUR
|+10,97 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|2,60 Tsd.EUR
|+27,67 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.EUR
|+30,13 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|2,40 Tsd.EUR
|+17,85 %
|12.02.2026
|RBC
|2,30 Tsd.EUR
|+12,94 %
|12.02.2026
|UBS
|2,31 Tsd.EUR
|+13,43 %
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.EUR
|+30,13 %
|13.02.2026
|BARCLAYS
|2,31 Tsd.EUR
|+13,43 %
|16.02.2026
|BERENBERG
|2,60 Tsd.EUR
|+27,67 %
|16.02.2026
-3,76 %
-5,95 %
-0,49 %
-5,87 %
-26,47 %
+18,76 %
+117,28 %
+531,73 %
+3.572,65 %
