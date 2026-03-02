Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 14,33€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,80 %.
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|JPMORGAN
|123,00SEK
|-35,59 %
|01.02.2026
|RBC
|185,00SEK
|-3,13 %
|08.02.2026
|BARCLAYS
|162,00SEK
|-15,17 %
|13.02.2026
|BARCLAYS
|162,00SEK
|-15,17 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|123,00SEK
|-35,59 %
|24.02.2026
|JEFFERIES
|164,00SEK
|-14,12 %
|24.02.2026
-2,86 %
+4,44 %
+5,82 %
+10,46 %
+35,85 %
+51,23 %
-10,62 %
-42,24 %
+19.974,71 %
