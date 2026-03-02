Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 302,10€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,33 %.