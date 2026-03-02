Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 302,10€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,33 %.
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|299,00Euro
|+17,12 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|299,00EUR
|+17,12 %
|02.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|RBC
|275,00EUR
|+7,72 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|233,00EUR
|-8,73 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|290,00EUR
|+13,59 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|312,00EUR
|+22,21 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|299,00EUR
|+17,12 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+41,01 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+41,01 %
|05.02.2026
|UBS
|294,00EUR
|+15,16 %
|05.02.2026
-1,40 %
+2,18 %
+6,04 %
-1,86 %
-1,79 %
+37,95 %
+75,07 %
+159,38 %
+2.221,23 %
