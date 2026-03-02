Aktie kaufen oder verkaufen
Hochtief Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hochtief Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hochtief Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hochtief Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hochtief Aktie beträgt 361,17€. Die Hochtief Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,80 %.
Analysten und Kursziele für die Hochtief Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|387,00Euro
|-4,42 %
|-
|Credit Suisse
|371,00Euro
|-8,37 %
|-
|JEFFERIES
|371,00EUR
|-8,37 %
|15.02.2026
|BARCLAYS
|280,00EUR
|-30,85 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|371,00EUR
|-8,37 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|387,00EUR
|-4,42 %
|19.02.2026
-2,35 %
-2,96 %
+11,17 %
+32,38 %
+155,40 %
+500,00 %
+414,85 %
+282,90 %
+1.665,07 %
