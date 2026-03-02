Hochtief Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hochtief Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Hochtief Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hochtief Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hochtief Aktie beträgt 361,17€. Die Hochtief Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,80 %.