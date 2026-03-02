Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 45,00€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,94 %.
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|52,00Euro
|+14,47 %
|-
|Barclays Capital
|44,00Euro
|-3,14 %
|-
|UBS
|47,00Euro
|+3,47 %
|-
|Warburg Research
|42,00Euro
|-7,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|+5,67 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.02.2026
|JPMORGAN
|39,00EUR
|-14,14 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-11,94 %
|04.02.2026
|BARCLAYS
|44,00EUR
|-3,14 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+14,47 %
|04.02.2026
|UBS
|44,00EUR
|-3,14 %
|04.02.2026
|UBS
|47,00EUR
|+3,47 %
|04.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|42,00EUR
|-7,54 %
|04.02.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+5,67 %
|05.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|47,00EUR
|+3,47 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|39,00EUR
|-14,14 %
|30.01.2026
-2,72 %
-1,98 %
+9,07 %
+25,99 %
+25,53 %
+32,44 %
+23,92 %
+282,14 %
-36,93 %
