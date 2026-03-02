Aktie kaufen oder verkaufen
INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: INDUS Holding AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 39,00€. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,82 %.
Analysten und Kursziele für die INDUS Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|WARBURG RESEARCH
|39,00EUR
|+28,82 %
|03.02.2026
-2,30 %
-2,00 %
-5,65 %
+14,48 %
+27,33 %
+30,94 %
-11,62 %
-27,42 %
+109,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte