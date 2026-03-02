Aktie kaufen oder verkaufen
KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 167,20€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,96 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|165,00EUR
|+25,28 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|JEFFERIES
|165,00EUR
|+25,28 %
|19.02.2026
|UBS
|145,00EUR
|+10,10 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|174,00EUR
|+32,12 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|187,00EUR
|+41,99 %
|23.02.2026
-3,31 %
-5,78 %
-5,64 %
-2,15 %
-0,30 %
+14,66 %
+85,46 %
+27,57 %
+1.392,57 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte