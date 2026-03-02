KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 167,20€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,96 %.