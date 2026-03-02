KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 86,20€. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,95 %.