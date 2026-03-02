Aktie kaufen oder verkaufen
KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 86,20€. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,95 %.
Analysten und Kursziele für die KWS SAAT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|91,00Euro
|+41,41 %
|-
|BAADER BANK
|78,00EUR
|+21,21 %
|03.02.2026
|BAADER BANK
|78,00EUR
|+21,21 %
|12.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|93,00EUR
|+44,52 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|91,00EUR
|+41,41 %
|16.02.2026
