London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur London Stock Exchange Group Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die London Stock Exchange Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die London Stock Exchange Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der London Stock Exchange Group Aktie beträgt 138,55€. Die London Stock Exchange Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,95 %.