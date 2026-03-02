Aktie kaufen oder verkaufen
McDonald's Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur McDonald's Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die McDonald's Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die McDonald's Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der McDonald's Aktie beträgt 335,00€. Die McDonald's Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,78 %.
Analysten und Kursziele für die McDonald's Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|330,00USD
|-3,24 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|380,00USD
|+11,42 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|305,00USD
|-10,57 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|-4,71 %
|24.02.2026
+0,28 %
+4,12 %
+10,46 %
+10,96 %
-2,53 %
+16,99 %
+67,32 %
+162,33 %
+4.419,83 %
