Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 140,50€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,37 %.
Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00EUR
|+3,69 %
|-
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+2,12 %
|02.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.02.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+17,83 %
|08.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|150,00EUR
|+17,83 %
|10.02.2026
