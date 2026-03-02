Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 140,50€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,37 %.