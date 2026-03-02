Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 608,88€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,79 %.
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|600,00Euro
|+9,17 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+9,17 %
|25.02.2026
|RBC
|600,00EUR
|+9,17 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|574,00EUR
|+4,44 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+9,17 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|613,00EUR
|+11,54 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|655,00EUR
|+19,18 %
|26.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.02.2026
|BERENBERG
|629,00EUR
|+14,45 %
|27.02.2026
