Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 608,88€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,79 %.